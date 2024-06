Castrazione chirurgica per i pedofili, uno stato Usa dà il via libera alla procedura: si applica anche alle donne Disegno di legge approvato in Louisiana, si attende l'ok per la trasformazione in legge: entrerebbe in vigore a partire dal primo agosto 2024







di Morgana Sgariglia Approvato lunedì un disegno di legge che potrebbe imporre la castrazione chirurgica ai pedofili e ai molestatori di bambini. Il governatore della Louisiana, Jeff Landry, deve prendere la decisione finale sulla sua trasformazione in legge. La proposta di legge consentirebbe ai giudici di condannare alla castrazione chirurgica, così come al carcere, le persone condannate per crimini sessuali, come stupro, incesto e molestie, contro un minore di età inferiore ai 13 anni. La Stato americano ha già una legge per ordinare la castrazione chimica per questo tipo di criminali. In cosa consiste il disegno di legge Il nuovo disegno di legge stabilisce alcune linee guida base per la punizione, evidenziando che un medico esperto deve determinare se un delinquente debba o meno essere candidato alla procedura. Secondo il disegno di legge, un delinquente che non si sottopone alla castrazione ordinata può essere punito con una pena detentiva aggiuntiva che va dai tre ai cinque anni di prigione. L'applicazione alle donne La senatrice democratica della Louisiana, Regina Barrow, che ha sponsorizzato questa nuova legge, ha fatto sapere durante una riunione della commissione legislativa di aprile che potrebbe essere applicata anche alle donne delinquenti. «Stiamo parlando di bambini che vengono violentati da qualcuno. Questo è imperdonabile», ha commentato. Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 14:23

