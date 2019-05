Il castello gonfiabile vola via per il forte vento, 4 bambini in coma: uno clinicamente morto

Venerdì 31 Maggio 2019, 16:01

Ila causa del fortee t. Quattro bimbi, di età compresa tra ii sono finiti in coma dopo essere stati scaraventati a terra dal gioco su cui si stavano divertendo fuori da un centro commerciale della città di Ulan-Ude, in, davanti agli occhi dei loro genitori.Il forte vento ha spazzato via il castello gonfiabile e i bimbi che stavano all'interno hanno fatto un volo di diversi metri prima di essere scaraventati a terra. I quattro bambini hanno riportato gravi ferite alla testa: uno di loro è statoprima di essere rianimato, mentre gli altri 3 lottano per la vita in gravi condizioni. Dopo che la folata di vento ha sollevato il gioco i genitori hanno iniziato a rincorrere il castello che però si è schiantato in terra.Subito le mamme e i papà, come riporta la stampa locale, hanno preso in braccio i loro piccoli e hanno chiamato i soccorsi. Oltre ai 4 gravissimi casi, altri bambini sono rimasti feriti dal gioco, riportando rotture e contusioni ma in maniere lieve. Le autorità intanto hanno aperto un'inchiesta per negligenza, mentre il titolare dei giochi si sarebbe dato alla fuga e gli agenti sono ora sulle sue tracce.