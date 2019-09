La fidanzata mangia i suoi snack, lui installa una cassaforte per il cioccolato nel frigo

Mercoledì 18 Settembre 2019, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'era deisuccede proprio di tutto, anche che una donna arrivi asuil proprio compagno per aver comprato una...È successo in Regno Unito, dove Stacey Lowe, questo il nome della donna, è stata colta di sorpresa dallo strano tentativo del suo fidanzato Dave William, deciso a frenare in tutti i modi il suo grande amore per i dolci. Sui social ha quindi criticato la discutibile scelta, quella di comprare una cassaforte per dessert poi inserita in frigorifero.«Siamo arrivati addirittura a questo», dice la donna. «Comprate una casa insieme, avete un figlio insieme, vi fidanzate, state organizzando un matrimonio e preparando la vostra casa e questo è quello che succede».«Dave va a comprare un frigo sicuro perché non vuole più condividere la sua cioccolata con me! Qualcuno lo vuole?»La pubblicazione del post ha suscitato diverse reazioni: «Che modo geniale di impedirmi di rimpinzarmi di cioccolato a tarda notte», ha commentato un utente. «Lo farei se vivessimo insieme», ha aggiunto un'altra persona, taggando il fidanzato.