Lunedì 24 Giugno 2019, 21:17

Se non fosse stato per l'intervento decisivo di un coraggioso, sarebbe stata una vera e propria tragedia. Unae sua, però, sono state salvate dall'che ha parzialmente distrutto la loro casa e che le aveva sorprese mentre si trovavano al seminterrato.È accaduto venerdì scorso a(Missouri), negli. La prima richiesta d'aiuto alla polizia era giunta alle 11.30 di mattina e l'agente Rodriguez, che però non è stato identificato col nome di battesimo, è stato il primo a raggiungere il luogo dell'. Qui, il poliziotto ha notato una casa quasi completamente avvolta dalle fiamme e ascoltato delle disperate grida d'aiuto giungere dal seminterrato.Senza perdere neanche un istante, l'agente ha aperto la finestrella e distrutto un vetro per consentire alla bimba e alla nonna di uscire. Dopo averle aiutate ad abbandonare la stanza in cui erano rimaste bloccate, con l'aiuto di un residente, l'agente si è assicurato che l'anziana e la nipote stessero bene. Intanto, però, anche un altro uomo, parente delle due, era rimasto bloccato e l'agente Rodriguez ha dovuto fare gli straordinari per salvare anche lui.Il video registrato dalla bodycam del poliziotto, e diffuso dalla polizia di Hazelwood, ha documentato quei drammatici istanti, raccontati anche da Indy100 . Le fiamme sono poi state domate dall'intervento dei vigili del fuoco. Tutti gli occupanti della casa, compresa la bimba, sono stati soccorsi da un'ambulanza sul posto e non hanno avuto bisogno di essere trasportati in ospedale. La polizia si è poi complimentata col suo agente: «Grande lavoro e fantastica risposta ad una situazione critica. Chissà come sarebbe finita questa storia senza le tue rapide azioni...».