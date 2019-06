Da mamma Misti a Cryson, cartoline dal mondo con un post speciale: «Ecco i luoghi che potrai visitare da grande»

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'idea di Misti Nicole Johnson, una giovane madre americana dello stato dell'Alabama, sta facendo il giro del mondo, continuando a conquistare adepti per tenere in vita la pagina Instagram dedicata a suo figlio Mommy's love notes for Cryson.le immagini che contiene mostrano, sullo sfondo, tanti luoghi da ogni parte del Pianeta ma, in primo piano, lo stesso dolcissimo bigliettino per Cryson Dewayne Johnson, il bimbo di Misti. «Sono una mamma single di 28 anni e vivo con mio figlio in una piccola città dell'Alabama chiamata Cullman. Spero, un giorno, di portarlo a vedere il mondo con i suoi occhi, ma con questo progetto almeno sono certa che ne avrà già un bel pezzo qui dentro. In più, la pagina che gli ho dedicato sarà un ricordo, quando non ci sarò più, e potrà mostrarla a figli e nipoti», spiega Misti. Cryson ha quasi sei anni, ama l'outdoor ed è curioso del mondo che lo circonda.dove ha potuto già conoscere i continenti e diversi Paesi, grazie alle 683 immagini pubblicate. «Sono partita chiedendo quelle degli Stati Uniti, ma poi ho pensato a quanto fosse meraviglioso il mondo e che ogni Paese potesse mostrare qualcosa di diverso. Così, ho deciso che i messaggi d'amore per mio figlio non dovessero avere confini. Ho oltre mille cartoline da postare. C'è anche l'Italia con Roma e la Costiera Amalfitana, grazie a una signora di nome Lily che mi ha inviato le immagini», racconta la mamma di Cryson, che aggiunge: «Ho avviato il progetto a febbraio 2017, prima che finissi in ospedale per un incidente in auto nel quale ho rischiato di perdere la vita. Non riesco ancora a deambulare, ma in questo periodo grazie al mio progetto mi è piombato addosso l'amore di tante persone estranee. Spero di cominciare a viaggiare il prossimo anno e di incontrarle tutte, prima o poi, insieme a mio figlio».Intanto, grazie a questa incredibile comunità che diffonde e fotografa teneri bigliettini in tutto il mondo, la bacheca di Misti per Cryson è sempre più ricca di luoghi e di amore.