Va con il carro armato a fare benzina al distributore: il costo del pieno è da record

di Redazione web

Incredibile al distributore di benzina in Gran Bretagna. Eddie Hall ha portato il suo carro armato militare a fare un giro sulla neve prima di fare il pieno di carburante a una stazione di servizio. "The Beast" è meglio conosciuto Oltremanica per essere stato incoronato World's Strongest Man nel 2017 e aver vinto il titolo britannico sei volte. Ma il 35enne di Stoke-on-Trent sta ora facendo scalpore come influencer online e si è costruito un enorme seguito di fan social attraverso una serie di sfide audaci e consigli per l'allenamento. Ora Hall ha pubblicato una storia su Instagram che lo mostrava mentre riempiva il serbatoio di benzina con il suo carro armato, come fosse una normalissima auto, lasciando tutti allibiti.

Un carro armato che può circolare iin strada

L'uomo ha comprato il mezzo militare lo scorso anno e subito lo ha personalizzato, rivelando che si trattava di un veicolo omologato per la circolazione su strada con un limite massimo di velocità di 20 miglia all'ora.

Il figlio di Hall ha scherzato sul fatto che il padre "stavolta è andato un po' troppo oltre" quando è andato a prenderlo a scuola nel carro armato.

Il pieno al distributore di benzina

Ma non solo. Nei giorni scorso, tutto documentato su Instagram, Hall ha anche scoperto che costava oltre 1000 sterline rifornire il veicolo quando si è presentato a una stazione di servizio per il pieno di benzina.

I fan hanno adorato l'ultimo video di Hall, che ha accumulato oltre 100.000 Mi piace su Instagram in soli due giorni. "Un carro armato che guida un carro armato", ha scherzato un fan. "Che leggenda", ha risposto un altro. E quando un fan ha chiesto se il carro armato se la cava bene sulla neve, Hall ha risposto: "Come un go kart". Contento lui...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 09:17

