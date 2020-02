Caroline Flack, star della tv inglese, trovata morta nella sua casa. «Si è suicidata». Ex del cantante Styles e del principe Harry

Simona Viceconte suicida come la sorella maratoneta, indagato il marito

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Febbraio 2020, 08:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era tra le conduttrici televisive più note nel R. Il suo corpo senza vita è stato trovato nell'appartamento di Londra in cui viveva. Si chiamava, aveva 40 anni ed era famosa per aver condotto programmi come X Factor e. «Possiamo confermare che la nostra Caroline è deceduta oggi, il 15 febbraio», ha comunicato la famiglia, e l'avvocato ha dichiarato alla Bbc che la donna si sarebbe tolta la vita.Lasarebbe dovuta presto comparire in tribunale per affrontare un delicato e imbarazzante processo: era accusata di aver aggredito il dicembre scorso il suo fidanzato, l'ex tennista Lewis Burton. L'uomo, colpito alla testa con una lampada, aveva riportato una ferita profonda e lei era stata arrestata. In seguito allo scandalo, la Flack aveva dovuto lasciare ad una collega la conduzione del popolare, show già colpito da due lutti: il suicidio di Mike Thalassitis e di Sophie Graydon, entrambi concorrenti dello show televisivo.l'ex tennista Lewis Burton. Nel suo passato anche una relazione con il cantante Harry Styles e un flirt, mai confermato ufficialmente, con il principe Harry. L'ultimo post su Instagram risale a giovedì: uno collage di 4 scatti in compagnia del suo cane.