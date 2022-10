Caro bollette, il trucco della tiktoker: «Ho scoperto un modo per pagare 50 euro in meno al mese»

Ridurre le bollette della luce si può? Sì, secondo Klaire de Lys, utente di TikTok che ha pubblicato dei video in cui condivide i consigli per combattere il caro bolletta. Il suo segreto? Sbrinare il congelatore, «facendo così si risparmierebbe fino ai 50 euro al mese», ha riferito sulla piattaforma social.

Parola di Klaire de Lys

La tiktoker inglese ha detto ai follower di aver trovato un modo semplice e veloce per ridurre i costi delle bollette energetiche: ha esortato le persone a sbrinare i congelatori, poiché - ha spiegato - uno strato di ghiaccio aumenta la quantità di elettricità utilizzata dall'apparecchio. «Il motivo per cui lo faccio è che quando il ghiaccio si accumula sul congelatore, utilizzerà molta più elettricità. Ora, normalmente, questo non farebbe davvero una grande differenza. Ma attualmente la fa», ha dichiarato la tiktoker con convinzione.

I video suggerimenti hanno suscitato tanto interesse tra gli utenti, e in molti hanno cominciato a prendere in considerazione i consigli: «Grazie, lo proverò anche io a casa», «Mi hai cambiato la vita», ha scritto un utente.

Ma non è finita qui... la tiktoker ha confessato di aver ridotto il consumo di energia negli ultimi quattro anni per aver ridotto quasi a zero l'uso del riscaldamento nella sua casa utilizzando altri metodi per riscaldarsi.

