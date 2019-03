Mangia carne di maiale poco cotta, muore a 18 anni per le cisti nel cervello

Mangia carne di maiale poco cotta, ha le convulsioni e poi muore a 18 anni: nel suo cervello sono state trovate delle cisti provocate da larve del parassita Taenia solium, la tenia di maiale. E' stata una risonanza magnetica a rivelare che il giovane aveva numerose cisti nella sua corteccia cerebrale, visibili come dei punti bianchi. E le lesioni sono state trovate anche nel suo tronco cerebrale e nel cervelletto. Questo perché le larve del parassita si sono accumulate nel suo sistema nervoso centrale, provocandone la morte.

Il diciottenne originario dell'India, è stato ricoverato, come riporta il Mail Online, in un ospedale indiano dopo aver perso conoscenza dopo delle convulsioni. E' stata la risonanza magnetica cerebrale a rivare che il paziente aveva delle cisti nel cervello.

La neurocisticosi si verifica quando le larve del parassita si trovano nella carne di maiale: queste invadono il sistema nervoso centrale, provocando le convulsioni. Il ragazzo, nonostante gli sforzi dei medici per salvarlo, e morto due settimane dopo il ricovero nella struttura ospedaliera. Il decesso del giovane indiano è stato riportato sul New England Journal of Medicine dal dottor Nishanth Dev, dell'Esic Medical College di Faridabad, nello stato nord indiano di Haryana.

Ultimo aggiornamento: 16:14

