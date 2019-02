Va a prendere la fidanzata in aeroporto con un cartello: «So che mi hai tradito»

Sta suscitando sempre più la curiosità dei clienti, e accumulando sempre più prenotazioni, unche da qualche tempo serve(Sciurus carolinensis). Una scelta che potrebbe disgustare e indignare tutti, non solo gli animalisti, ma che invece è assolutamente sostenibile ed eco-friendly.Native è unche, da qualche tempo, serve alcuni piatti a base di. Il suo gestore,, è particolarmente orgoglioso soprattutto del ragù da lui preparato a cottura lenta. I clienti, comunque, assicurano di apprezzare ogni piatto a base di questa carne, non solo per il basso costo: «Il sapore è gustoso, ricorda molto quello del pollo». Lo riporta il Telegraph A molti potrebbe venire da chiedersi: un roditore così dolce e simpatico può diventare un piatto senza che nessuno lo impedisca? In realtà, non c'è alcuna legge che vieta di cucinare la carne ricavata da esemplari che comunque verrebbero abbattuti. Lo, infatti, popola i parchi e i boschi del Regno Unito insieme ad un'altra specie, lo, che però è in estremo pericolo. A differenza dello scoiattolo rosso, infatti, quello grigio è un predatore feroce e, negli ultimi anni, ha raggiunto i cinque milioni di esemplari. La specie dello scoiattolo rosso, invece, ammonta a circa 150mila esemplari ed è in pericolo proprio per la convivenza con quello grigio. La, proprio per questo motivo, prevede l'abbattimento dello scoiattolo grigio per non aggravare ulteriormente lo squilibrio con l'altra specie, a serio rischio di estinzione.