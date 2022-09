Carlo III ha giurato, è ufficialmente re. La cerimonia in diretta: «Combatterò per seguire l'esempio di mia madre»

di Redazione web

Carlo III è stato proclamato re stamattina al St James Palace di Londra dal Consiglio di Accensione. La cerimonia è cominciata stamattina alle 10 ora locale, le 11 in Italia. Si tratta della prima proclamazione di un Re d'Inghilterra che verrà trasmessa in diretta tv: l'ultima, quella della regina Elisabetta, è avvenuta 70 anni fa. Il proclama è stato letto ad alta voce alla presenza del principe William e della regina consorte Camilla: «Proclamiamo che ora principe Carlo Filippo Arturo Giorgio è diventato re Carlo III. Con la grazia di Dio, del Regno Unito, Irlanda del Nord e tutti gli altri territori. Che Dio salvi il Re». La proclamazione è stata firmata dalla premier Liz Truss. La proclamazione è stata preceduta da una dichiarazione letta dalla Lord President del Privy Council, Penny Mordaunt. La cerimonia si sta tenendo alla presenza, in prima fila, di tutti gli ex primi ministri britannici, da Gordon Brown a David Cameron, da Theresa May a Boris Johnson.

Il giuramento di re Carlo III

Ora re Carlo III è atteso per la seconda parte della cerimonia, che si svolgerà all'aperto in modo che tutti possano ascoltare, in cui è atteso un suo discorso di giuramento. «Per tutti noi - dice il nuovo Re - come famiglia, per tutto il Regno, mia madre era un esempio di amore durato per una vita intera, una vita di servizo senza egoismi. Anche se stiamo soffrendo, dobbiamo mostrare gratitutudine per una vita così piena. Sono consapevole delle responsabilità, combatterò per seguire l'esempio che è stato dato da mia madre osservando i doveri costitutzionali». Ha poi ringraziato la moglie Camilla e confermato la volontà di continuare a pagare le tasse come monarchia.

La proclamazione pubblica

Il suono della fanfara e i colpi di cannone hanno preceduto il momento solenne in cui il nuovo re Carlo III è stato proclamato dal balcone di St James Palace pubblicamente dal Re d'armi dell'Ordine della giarrettiera.

