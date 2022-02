Il principe Carlo e Harry, polizia alle calcagna? Cosa sta succedendo e perché rischiano l'interrogatorio

LOLNEWS.IT - Scotland Yard indaga e la Corona trema: il Principe Carlo nei guai per la compravendita di onorificenze. Coinvolti nell’inchiesta il dirigente della sua fondazione, Michael Fawcett, e il miliardario saudita Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz: anche Harry potrebbe aver intrattenuto rapporti non trasparenti con l’imprenditore saudita dopo una donazione di 500mila sterline. L’ex valletto di Carlo avrebbe chiesto un milione e mezzo di sterline per far ottenere al saudita la cittadinanza britannica e un altro prestigioso titolo. Il Principe Carlo e Harry saranno interrogati dalla polizia? L’ex sergente della Met’s Police ha detto: “Dovrebbero esserlo senza dubbio” (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

