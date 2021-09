Carlo e Camilla tornano sull'isola di Skye in Scozia: kilt, fish and chips e una serenata dal cantante folk

La coppia formata dal principe Carlo e Camilla è tornata a Portree, nell'isola di Skye, nelle Highlands scozzesi. Per l’occasione i reali hanno indossato il tradizionale kilt in tartan, mangiato fish and chips e ricevuto una serenata da Robert Robertson, frontman della band folk-rock Tide Lines.

Leggi anche > Oroscopo Paolo Fox, le previsioni del weekend

Un viaggio di piacevole in Scozia per Carlo e Camilla. Il principe di Galles e duchessa di Cornovaglia, come fa sapere "Evening Standard", sono tornati a Portree, nell'isola di Skye, nelle Highlands scozzesi, dove mancavano dal 2019. Durante il soggiorno la coppia, che per l’occasione ha indossato i tradizionale kilt in tartan, ha mangiato fish and chips in un negozio del porto e ricevuto una serenata. Il dono musicale è stato effetuato dal cantante gaelico Robert Robertson, frontman della band folk-rock Tide Lines, alle spalle del pittoresco paesaggio delle collina Ben Tianavaig: «Non è stata un’esperienza snervante – ha spiegato il cantante - il duca e la duchessa hanno dei modi semplici e poi sono molto interessati al mondo gaelico, dato che hanno assistito in passato anche al festival Royal National Mod. E’ stata una conversazione molto piacevole».

La visita di Carlo e Camilla arriva dopo che la regina ha scelto di soggiornare nella sua tenuta scozzese, il castello di Balmoral, per la sua prima vacanza estiva dopo la morte del marito, il principe Filippo. Sua Maestà rimarrà nella sua tenuta nell'Aberdeenshire fino all'inizio di ottobre.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA