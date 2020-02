Collega il caricabatterie del telefono alla presa elettrica e esplode: 20enne muore, ferita la sua fidanzata

Carica il telefono mentre è a letto, 17enne morta folgorata

alla presa ed. Unè morto folgorato dopo aver collegato il suo smartphone a una presa mentre era in casa. Kirill Matveev di Yoshkar-Ola, in Russia, era con la sua fidanzata Mira Polyshina quando è avvenuta la tragedia e anche lei è rimasta coinvolta nell'incidente.ma purtroppo il 20enne non ce l'ha fatta. Si crede che a causare l'esplosione sia stato proprio il caricabatterie che non sarebbe stato isolato in modo adeguato. La polizia a riguardo ha avviato un'indagine. Turbata dall'accaduto la sua fidanzata che ha assisto alla scena rimanendo anche ferita.chiedendogli scusa per non essere riuscito a salvarlo. La giovane, subito dopo l'esplosione ha provato a soccorrere il suo amato, ma secondo gli esami postumi Kirill sarebbe morto sul colpo.