Enorme cargo incagliato nel canale di Suez: ferma per ore la navigazione

Il Canale di Suez, una delle principali vie d'acqua del mondo, è rimasto bloccato per ore da ieri a causa di un cargo, un mega-container da 200 tonnellate, che si è incagliato. In mattinata è stato riaperto al traffico dopo l'interruzione. Lo ha reso noto l'autorità egiziana che si occupa del Canale di Suez. «La navigazione è tornata di nuovo alla normalità nel canale mentre continueranno gli sforzi messi in atto per sbloccare la gigantesca nave portacontainer panamense», ha detto l'autorità, spiegando che il cargo si è arenato mentre attraversava il canale per «la mancanza di visibilità e le cattive condizioni meteorologiche a causa di una tempesta di sabbia, che hanno portato alla perdita della capacità di governo della nave». Sono state mobilitate diverse imbarcazioni per aiutare il cargo «Ever Given», lungo 400 metri e largo 59.

Il portacontainer è registrato a Panama e andava a Rotterdam provenendo dalla Cina, precisa il sito della Bbc. Si è incagliato a circa le 07:40 ora locale di ieri bloccando la navigazione di «decine» di altri cargo. È operato dalla compagnia taiwanese Evergreen Marine che ha spiegato l'incagliamento presumibilmente con un «colpo improvviso di forte vento», riferisce il sito. Uno storico della navigazione marittima basato negli Usa, Sal Mercogliano, ha detto che l'Ever Given «è la più grande nave ad essersi incagliata nel Canale di Suez» e il caso, peraltro raro, potrebbe avere «enormi ripercussioni per il commercio mondiale». Riportando l'agenzia Bloomberg, il sito di Al Arabiya definisce «probabile» che il blocco del Canale inneschi «un'onda di interruzioni nella catena di forniture energetiche globale».

Qualora non fosse possibile disincagliare il cargo sfruttando un'alta marea, sarà necessario rimuovere i container, ha previsto Mercogliano. Un responsabile presso l'Authority del Canale di Suez ha avvertito che le operazioni per disincagliare l'Ever Given, la quali includono la rimozione di di grandi quantitativi di sabbia attorno alla nave, potrebbero «richiedere giorni», scrive la Bbc sintetizzando quanto riportato dal sito Cairo24. Nel 2017 comunque un container giapponese arenatosi per guasti meccanici bloccando il canale fu rimesso in navigazione dopo solo «ore» con l'impiego di rimorchiatori, ricorda il sito. La strategica via d'acqua artificiale navigabile scavata ad ovest della penisola del Sinai collega il Mediterraneo col Mar Rosso e permette la navigazione dall'Europa all'Asia evitando di circumnavigare l'Africa sulla rotta del capo di Buona Speranza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 15:17

