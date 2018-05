Tragico schianto all'aeroporto militare di Savannah, in Georgia. Un C-130 militare (aereo cargo) della Guardia aerea nazionale si è schiantato al suolo. Lo riferiscono i media Usa. Ci sarebbero, stando alle prime informazioni, almeno due vittime.

2May18 1215p: Reports of C130 military plane crash beside Savannah/Hilton Head International Airport, NW side of Savannah, GA. Emergency services reporting at Augusta Rd rt21 & Crossgate Rd / Gulfstream Rd area. pic.twitter.com/NxAoJbaq4v