Sorpresi a copiare durante l'esame di Stato, tre mesi di carcere per due ragazzi

Ultimo aggiornamento: Saturday 25 July 2020, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stavano cercando sul web le risposte per superare i test per l'ammissione all'Università grazie all'uso di un cellulare, quando sono stati colti sul fatto. Per loro anche una multa.Durante un esame per il 'Bac', la prova nazionale per l'accesso al'università, due studenti marocchini sono stati sorpresi a copiare e condannati a tre mesi di carcere da un tribunale di Fez. Come riferisce il quotidiano Assabah, gli studenti sono stati colti in "flagranza" durante l'esame e subito arrestati mentre consultavano di nascosto telefoni cellulari introdotti illegalmente in aula. Per i due ragazzi oltre al carcere e il sequestro dei telefoni c'è anche il pagamento di una multa equivalente a 450 euro a testa.