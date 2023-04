«Ho dato la capra di mia figlia alla fiera, ma l'hanno uccisa e fatta alla brace. Adesso gli faccio causa»

di Redazione web

Mette la capra all'asta, poi cambia idea e la rivuole indietro. Ma quando va riprenderla scopre che è stata uccisa e fatta alla brace. Adesso una donna della California ha deciso di fare causa alla fiera statale che stava curando la vendita dell'animale.

Jessica Long ha comprato la capra per sua figlia di 9 anni nell'aprile del 2022. La ragazzina se n'è occupata ogni giorno e si è affezionata, così quando ha scoperto che era stata messa all'asta ha chiesto disperatamente ai genitori di riaverla indietro.

La donna si è attivata per recuperare l'animale, ma ha scoperto che non l'avrebbe più riavuta indietro, nonostante avesse interrotto l'asta prima della vendita. Adesso la pratica è passata in mano a un avvocato, che ha consigliato alla cliente di fare causa contro la contea per «abuso di potere» e «falso». La donna ha chiesto anche l'intervento della polizia, che ha fatto irruzione alla fattoria dove la capra doveva trovarsi, ma gli agenti non sono riusciti a trovarla, avvalorando la tesi della donna.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Aprile 2023, 22:41

