Capodanno a Cap d'Agde, paradiso dei naturisti: il tradizionale bagno nelle acque gelide FOTO

Il villaggio di Cap d'Agde è uno dei luoghi più frequentati dai naturisti di tutto il mondo: un vero paradiso per chi adora rinunciare ad ogni tipo di abito, in estate ma non solo. Già, perché anche a Capodanno il naturismo è uno stile di vita: perciò ecco il 'bain fou', il bagno pazzo che tantissimi naturisti fanno in mare alla vigilia del nuovo anno, nel villaggio francese. Un modo per salutare al meglio l'anno che sta per finire, e iniziare con i migliori auspici quello che sta arrivando.