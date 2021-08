Capitol Hill, allarme bomba: segnalato pick-up con esplosivo. Evacuata anche la Corte Suprema

La polizia di Capitol Hill ha evacuato l'area intorno alla Biblioteca del Congresso dopo la segnalazione di un presunto ordigno esplosivo in un pickup. L'edificio è vicino al Campidoglio e alla Corte suprema. Le forze dell'ordine hanno evacuato anche il Cannon House Office Building. Questa settimana il Congresso è in ferie.

A causa dell'allarme bomba in un'area vicino alla Biblioteca del Congresso americano, a Capitol Hill, è stata evacuata per prudenza anche la sede della Corte Suprema, al momento chiusa al pubblico per la pandemia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Agosto 2021, 17:38

