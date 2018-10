Un capello della mamma si incastra tra le dita del piede, neonato rischia l'amputazione

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unrestatra ledel suo bambino e il piccolo rischia di. Una distrazione banale ma che ha rischiato di essere fatale per un bimbo di appena 10 settimane. La madre Alex Upton, 26 anni, ha rischiato accidentalmente di amputare le dita al figlio lasciando che un capello si aggrovigliasse sul piede.La donna è stata svegliata nel cuore della notte dal pianto del bambino, il pupo non sembrava avere mal di pancia, non voleva il latte, era irrequieto, così ha capito che qualcosa non andava. Lo ha controllato con attenzione e ha scoperto che le dita del suo piedino erano molto rosse, quasi violacee e ha notato che ingarbugliato c'era rimasto un capello proprio della donna. Per circa 12 ore non c'è stata circolazione così dopo aver rimosso il capello la donna ha portato il suo bambino dal medico.Al neonato sono state prescritte delle creme e pare si riprenderà in fretta, ma ha rischiato che 4 dita del piede venissero amputate. Come riporta anche il Sun, oggi la donna ha voluto raccontare quello che è accaduto per mettere tutti i genitori in guardia su questo tipo di problema. Basta una semplice disattenzione, una cosa da poco, ma che può costare molto cara.