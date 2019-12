I cani poliziotto si esibiscono nella scuola ma scoprono la droga: fermati tre studenti

Giovedì 12 Dicembre 2019, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doveva essere una sorta di esibizione, ma si è trasformata in una mini-retata. Alcuni, che dovevano sfilare per alcune, hannoalcune dosi dinegli zaini di, che alla fine sono stati fermati edalla polizia locale.È accaduto a, nota località balneare in provincia di Malaga, in Spagna. Come riporta MalagaHoy , l'episodio risale allo scorso 20 novembre ma è stato reso noto solo poche ore fa: iavrebbero dovuti esibirsi nel cortile della scuola, ma l'evento era stato spostato all'interno dell'edificio a causa della pioggia. Le dimostrazioni sono avvenute quindi all'interno delle classi, dove i cani poliziotto hanno scovato, probabilmente droghe leggere, custodite all'interno deglidi tre studenti., che sono statidopo l'accaduto, sono ragazzi di 14 e 15 anni. Come riportano i media locali, negli ultimi mesi sono state diverse le esibizioni dei cani della polizia nelle scuole dell'Andalusia, e nello scorso mese di marzo, nello stesso istituto, si era già tenuto un evento analogo. In quell'occasione, però, l'epilogo era stato ben diverso.