Passeggiata con i cani sotto al sole, gli animali muoiono di caldo

Un caldo anomalo quello che si sta registrando in questi giorni nel Regno Unito, ma che i padroni di due cani non avrebbero mai pensato potesse addirittura essere letale per i loro amici a 4 zampe.La RSPCA Altrincham Cheshire Branch, che si occupa della protezione e della cura degli animali in Galles, ha fatto sapere di due decessi avvenuti proprio a causa del caldo. Il primo quello di un cane che era stato portato fuori per una passeggiata alle 9,00 , quando comunque le temperature erano già elevate. Sebbene l'animale fosse in perfetta salute il colpo di calore è stato fatale, così come lo è stato per un altro cane che stava aspettando il padroncino fuori dalla scuola.Gli esperti fanno sapere che sebbene la passeggiata sia importante per i cani, farla in orari caldi e soprattutto in città, può rilevarsi più un problema che un piacere e talvolta può anche essere fatale. Il consiglio per gli amici a 4 zampe resta lo stesso che per le persone: evitare di uscire nelle ore calde, bere molto e preferire ambienti freschi e all'ombra.