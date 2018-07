Calci ai cani e giocattoli tirati in testa: l'asilo degli orrori per animali Video

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cani presi a calci, cani in gabbia che piangono, sorveglianti che gli tirano addosso giocattoli. Il filmato scioccante arriva dritto dall'asilo per animali, a Sheffield, che sembra mostrare un membro dello staff non identificato che calcia gli animali indifesi e gli lancia giocattoli in testa.Il filmato è stato condiviso da ex dipendenti del centro diurno per cani, che hanno segretamente filmato e caricato sui social media il video per denunciare il livello di "orribili abusi" in atto.Un video mostra almeno 20 cani in una stanza con solo due membri dello staff che li sorvegliano. Uno dei lavoratori della struttura per l'infanzia, che si trova su Little London Road, viene filmato mentre dà dei calci a uno dei cani. Altri filmati mostrano un dalmata in gabbia che sta piangendo.