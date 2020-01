Uccide il suo cane affogandolo nella vasca da bagno e si giustifica: «Non smetteva di abbaiare»

Mercoledì 1 Gennaio 2020, 21:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

perché non smetteva di. Margaret Kinsella, 43 anni, ha ammesso di aver ucciso il suo labrador dopo che l'animale è stato trovato a galleggiare nell'acqua. Una squadra di manutenzione stava lavorando sull'unità di condizionamento dell'aria nella casa della donna a Bradenton, in Florida, quando hanno sentito Kinsella urlare e il cane fare strani versi.Secondo quanto riporta il Mirror , gli operai si sono recati in bagno e hanno visto il cane morto affogato. La donna è stata arrestata e poi portata in una clinica psichiatrica, ma contro di lei sono state mosse accuse di aggressione e crudeltà aggravata verso gli animali. Secondo la ricostruzione pare che la 43enne si sia irritata perché l'animale non smetteva di morderla e lo ha affogato. Poco dopo ha provato a salvargli la vita, ma per l'animale era troppo tardi. Pare che la donna soffrisse da tempo di depressione e disturbi per l'ansia dopo la morte del marito.