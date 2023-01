Cane calpesta il grilletto del fucile in auto, parte un colpo e uccide il padrone: morto a 32 anni

di Redazione web

La tragedia accaduta a Wichita in Kansas negli Stati Uniti, ha lasciato tutti esterefatti: un cane ha ucciso il suo padrone. Non però, nel modo in cui tutti potrebbero pensare, ovvero con un morso, ma "premendo" il grilletto del suo fucile. La vittima, Joseph Smith era un idraulico grande appassionato di musica e aveva solamente 32 anni.

La vicenda

Joseph Smith amava gli animali in particolare il suo cane: i due erano inseparabili. Proprio il suo amico a quattro zampe però, è stato il colpevole della sua morte. L'incidente è capitato in circostanze strane anche se la polizia è sicura che sia stato proprio l'animale a colpire il padrone: il cane infatti, avrebbe calpestato accidentalmente il fucile, premendo il grilletto e scaricando i colpi dell'arma da fuoco addosso al padrone. Joseph sarebbe quindi morto dissanguato.

La raccolta fondi

Le persone che conoscevano Joseph si sono strette attorno alla famiglia che nel frattempo ha aperto una donazione su GoFundMe per raccogliere fondi per pagare il servizio funebre e commemorativo. La sorella di Joseph, Jen ha ricordato così il fratello scomparso: «Joseph era un uomo davvero straordinario. Era gentile, divertente, intelligente e molto affettuoso. Ogni volta che entrava da qualche parte faceva sorridere qualcuno, per il suo essere un po' goffo o solo per la sua genuinità che rendeva tutto migliore».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 15:39

