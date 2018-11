Mamma tenta di uccidere il cane che ha attaccato la figlia di un anno, ma la bimba muore: dramma al telefono con la polizia

Mamma prende il figlio a scuola in ritardo e sputa in faccia alla maestra che l'aveva rimproverata​

Sabato 3 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un dramma familiare consumato al telefono con il numero unico delle emergenze, e, alla fine, il tragico epilogo. È morta a solola piccolacon cui stava giocando: il macabro incidente è avvenuto a, nel, davanti alla mamma della piccola Miranda Harrell.La vicenda è stata freddamente registrata dal centralino delche la donna ha chiamato chiedendo aiuto, in uno scambio di battute che gelano il sangue: «Ho bisogno di aiuto - inizia la telefonata della donna, in lacrime - il cane sta attaccando mia figlia».Prima l'operatore le suggerisce di provare ad aprire la bocca del cane, colpendolo alla testa, ma la donna non ottiene alcun risultato. Dall'altra parte del telefono allora le viene suggerito il rimedio estremo: rientrare in casa alla ricerca di una lama, di quelle da bistecca. «Non posso lasciare mia figlia qui da sola», dice la donna all'operatore, che controbatte «le serviranno 30 secondi per rientrare e prendere un coltello», e così la mamma fa. L'uomo del 911 poi è categorico: deve prendere il cane per un orecchio e «tagliare la gola del cane, così lascerà andare la presa».E qui si consuma la tragedia dentro la tragedia:e non riesce a uccidere il cane. E ad avere la peggio è Triniti. Il Pit Bull di 6 anni viene poco dopo ucciso dalla pistola di uno degli agenti di polizia che sono giunti sul luogo. Troppo tardi, per salvare la vita di Triniti: la bambina è morta dopo quasi una settimana di agonia in ospedale.