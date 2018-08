«Kaos ucciso da un infarto», il padrone: «Vogliono mettere tutto a tacere»

È sopravvissuto agli incendi nascondendosi in un barbecue di una casa semi distrutta dalle fiamme nell'Attica, in Grecia. E quando i volontari lo hanno scoperto hanno creduto inizialmente che si trattasse di un tappeto bruciato, ma si trattava di un cane meticcio. Il "miracolo" è avvenuto a, la località più colpita. Come riporta l'Independent, l'animale è stato soccorso a una settimana di distanza dai roghi che hanno devastato il Paese e provocato 91 morti. Il forno in muratura lo ha protetto e salvato da morte certa. Il video del salvataggio è stato pubblicato su Facebook dalla ragazza che ha trovato il cane,. «Era ferito, con ustioni, ed era affamato - ha scritto nel post - lo abbiamo portato da un veterinario e ora sta meglio».«Anche le sue ciglia sono bruciate, mi chiedo come sia sopravvissuto questo cane», ha detto, la 42enne a cui è stato affidato. L'animale è stato chiamato Loukoumakis per il suo essere "strisciato" in una cavità costruita in mattoni mentre attorno a lui si scatenava l'inferno. Loukoumakis è stato curato, è sotto antibiotici e si sta lentamente riprendendo.Intanto continuano le indagini per appurare la natura degli incendi. La situazione è precipitata il 23 luglio, quando il cielo di Atene si è colorato di un inquietante color arancio plumbeo mentre migliaia di persone sono state costrette alla fuga. Il fuoco è divampato in due grandi foreste nei pressi della capitale. Le autorità hanno subito dichiarato lo stato di emergenza, e chiesto l'aiuto dell'Unione Europea.