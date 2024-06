Si ribalta con l'auto e finisce in un burrone, il suo cane percorre più di sei chilometri per allertare i soccorsi e gli salva la vita

di Morgana Sgariglia

Se il suo cane fedele non avesse allertato la sua famiglia, un uomo ora probabilmente sarebbe morto. Precipitato in un burrone, la vittima dell'incidente è rimasta bloccata per tutta la notte nell'abitacolo del suo furgone. L'animale, consapevole che il padrone si trovasse in pericolo di vita, ha percorso come una scheggia sei chilometri fino ad arrivare al campeggio dove si trovava la famiglia dell'uomo per lanciare l'allarme e attivare i soccorsi.

Arrivano i soccorsi

Il furgone di Brandon Barrett è stato ritrovato riverso su un fianco sul bordo di un torrente, a diverse centinaia di metri da un dirupo lungo una strada del distretto di Baker, nell'Oregon. La famiglia, non potendo raggiungere da sola il punto dell'incidente, ha allertato subito i soccorsi, mobilitando la squadra di ricerca dello sceriffo.

«Lo sceriffo Ash è arrivato e ha localizzato il veicolo, insieme a un cane, nel burrone ripido e cespuglioso - ha riportato un comunicato dell'ufficio dello sceriffo - Mentre cercava un punto di accesso al torrente, ha sentito un 'soggetto' gridare aiuto».

Cosa è successo

Il malcapitato ha sbagliato a prendere una curva con l'auto che è precipitata dal bordo del dirupo. Troppo ferito per scalare lui stesso la scoscesa parete rocciosa, Garrett è stato costretto a trascorrere la notte nel burrone in attesa che il suo fedele amico trovasse aiuto.

Le squadre di soccorso hanno utilizzato un sistema di funi per trasportare in sicurezza Garrett fuori dal burrone, poi lo hanno caricato su un elicottero per portarlo in un ospedale locale. Il cane che lo ha salvato non era l'unico ad essere sul luogo dell'incidente, ma ce ne erano altri tre che sono usciti sani e salvi dall'impatto.

