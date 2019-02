Anziano cade in dirupo, salvato dal suo cane che ha guidato i soccorritori

Emiliano Sala, trovato un corpo tra i rottami dell'aereo. Il dolore del papà: «Sono disperato»​

Unaccidentalmente in un, è statodalla polizia ma soprattutto dal suo, che non l'ha mai abbandonato e che, abbaiando disperatamente, ha richiamato l'attenzione degli agenti, indicando esattamente la posizione dell'anziano. Una storia a lieto fine, che dice molto sulla fedeltà dei cani verso l'uomo. Come riporta 20minutos.es , il salvataggio dell'anziano è avvenuto la scorsa notte a. L'era uscito, nel primo pomeriggio di ieri, insieme al suo, undi razza, per fare una passeggiata. Non vedendolo rincasare, il figlio si era preoccupato e aveva subito denunciato la sua scomparsa alla polizia, che si era messa sulle tracce dell'anziano ma senza successo.Quando ormai era calato il buio, e la speranza di ritrovare l'anziano stava scemando, gli agenti hanno sentito in lontananza unabbaiare disperatamente: era proprio quello dell', che non aveva mai abbandonato il padrone e non aveva mai smesso di guaire vedendolo in difficoltà. Giunti sul posto, poco prima dell'una di notte, i poliziotti hanno trovato l'nel: non aveva riportato lesioni gravi ed era cosciente, ma non era in grado di risalire.Alla fine, gli agenti sono riusciti a soccorrere l'anziano, che è stato portato al pronto soccorso ma è stato dimesso poco dopo: le sue condizioni di salute sono ottime. «Due fattori sono stati decisivi nel successo di questo soccorso: la pronta denuncia del figlio e la fedeltà del suo cane, che non l'ha mai abbandonato e ha permesso agli agenti di raggiungere l'anziano» - spiega la polizia - «Se quell'uomo non fosse stato individuato così presto, avrebbe dovuto passare la notte all'aperto, con temperature molto rigide. Per fortuna, sono state evitate conseguenze decisamente peggiori».