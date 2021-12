Neonata ha un malore in culla, salvata dal cane "nervoso" che allerta i genitori

Un cane ha salvato la vita a una bambina di pochi mesi. A raccontare la storia è la stessa mamma della bimba, Kelly Andrew, che su Twitter ricorda cosa è successo. Il cane aveva iniziato ad entrare ed uscire in modo continuativo dalla camera della figlia, che stava dormendo nella sua culletta, temendo la svegliasse è andata a chiudere la porta e ha notato che non stava bene.

La donna ha spiegato anche di essere stata seccata dall'atteggiamento dell'animale, anche se in effetti il suo era un atteggiamento insolito. La bambina era stato poco bene e aveva dormito meno del solito, così temendo si svegliasse di nuovo la mamma è andata a controllare e ha visto che la figlia non respirava più. Immediatamente hanno portato la piccola in ospedale dove i medici sono riusciti a salvarle la vita.

Passato il peggio però Kelly ha voluto raccontare cosa era accaduto e ringraziare il suo fedele amico. «La scorsa notte il cane ha continuato a irrompere nella stanza dei bambini per svegliare la bimba. È stata malata e io mi ero stufata del cane. Abbiamo passato la notte in ospedale. Non so cosa sarebbe successo se non l’avesse svegliata. Non ci meritiamo i cani».

