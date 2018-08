Il cane si alza di scatto e mette in salvo la sua famiglia: poco dopo un incendio ha distrutto la casa

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Probabilmente è vero che gli animali hanno un sesto senso. Sicuramente lo ha unche è diventata una vera e propria star sui social dopo aver. Un video, postato sul web, mostra l'animale prima dormire serenamente mentre i padroni si trovano in sala e poi scattare in piedi allertato.Un gesto che ha insospettito tutti in casa, tanto che si vede un uomo avvicinarsi a una presa e poi andare via, invitando tutti gli altri a fare lo stesso. Pochi secondi dopo la casa inizia a riempirsi di fumo e da una presa elettrica divampano le fiamme. Presumibilmente si è trattato di un corto circuito, di un problema all'impianto elettrico che ha causato un'incendio da una presa alla quale erano collegati dei fili.In pochi minuti l'appartamente è stato distrutto dall'incendio, ma grazie alla prontezza del cagnolino gli abitanti della casa ne sono usciti incolumi, Probabilmente se non si fosse alzato, richiamando l'attenzione di tutti, le fiamme avrebbero avvolto la casa sorprendendoli e magari impedendo loro di mettersi in salvo, vista la velocità con cui si sono diffuse.