Quando il suo padrone è morto, la cagnolina Sadie è entrata in depressione. Non ha mangiato per 10 giorni ed era dimagrita cinque chili. I due sono stati inseparabili per 13 anni: poi Andy è stato colpito da un attacco di cuore e Sadie non è riuscita a farsene una ragione. Almeno finchè non le è stato permesso di poter dare al suo amato Andy l'ultimo saluto, partecipando al funerale.



Sadie ha appoggiato le zampe sulla bara e l'ha guardato per l'ultima volta.

«Lutto e amore non sono emozioni umane - ha spiegato Barbara J. King, docente di antropologia - sono emozioni che condividiamo con gli animali». Tant'è che dopo il funerale del suo amato padrone, Sadie è riuscita a superare la depressione: ha ricominciato a mangiare e smesso di piangere quanto era sola. Anche lei aveva diritto a dare l'ultimo saluto al suo migliore amico.