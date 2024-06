«Pensavo che non l'avrei mai rivisto, invece ho ritrovato il mio pitbull Loki dopo 2 anni grazie al microchip: usatelo tutti»

di Redazione web

Una storia a lieto fine quella del ricongiungimento di una donna con il suo cane di supporto emotivo dopo due anni dal suo smarrimento, dove il fattore determinante è stato il microchip che gli aveva fatto impiantare.

Samantha Powers, residente nell'Indiana, ha ricevuto venerdì scorso una telefonata che ormai non si aspettava più: era il Centro di cura e controllo degli animali di Fort Wayne, che le comunicava che il suo cane Loki, di razza pitbull, era stato ritrovato sano e salvo.

Il cane si era smarrito quando lei era fuori casa e le ricerche che sono state effettuate nei mesi successivi non avevano però portato a nessun esito. La donna non ha potuto contenere le lacrime al ricevimento della chiamata e si è precipitata di corsa al Centro, dove ad attenderla c'era il suo Loki che le è saltato tra le braccia, consapevole anche lui di star tornando definitivamente a casa, in una scena commovente per chiunque vi abbia potuto assistere.

Il pitbull è stato trovato nella zona di Fort Wayne e grazie al microchip Centro di controllo degli animali ha potuto contattare immediatamente Powers per comunicarle la buona notizia. non si sa dove sia stato per tutto questo tempo, ma al momento del suo ritrovamento sembrava in ottima forma, come se qualcun altro si fosse preso cura di lui.

L'importanza del microchip

La madre di Samantha Powers, Barbara, ha spiegato che sua figlia «ha perso la testa» quando ha saputo che Loki era stato ritrovato dopo due lunghi ed estenuanti anni. «Gli animali non sono "solo animali".

Lo stesso invita a fare il Centro di controllo degli animali che ha condiviso sui social la storia a lieto fine tra Samantha e Loki, nella speranza di continuare a vederne delle altre.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA