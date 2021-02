Il suo cane la morde e le fa un graffio, mamma perde le dita delle mani per un'infezione

Viene morsa dal cane di famiglia e perde entrambe le mani. Michelle Ellis, di Plymouth, nel sud dell'Inghilterra, è stata morsa dal cane di casa mentre provava a metterlo nel suo recinto. Era solo un piccolo graffio, un'abrasione a cui la donna non ha dato peso fino a quando non ha iniziato a stare male fino a rischiare la vita.

Dopo qualche giorno dall'incidente Michelle ha iniziato ad avere dei sintomi influenzali che sono peggiorati fino a spingerla ad andare in ospedale dove i medici hanno diagnosticato una grave setticemia, come riporta anche il Sun. La donna ha poi sviluppato un’insufficienza multiorgano e i medici hanno deciso di tenerla in coma indotto per due settimane. La setticemia ha colpito le dita delle mani che i dottori, per salvarle la vita, sono stati costretti ad amputare.

La donna ora è in fase di guarigione, non è più in pericolo di vita ma a causa delle restrizioni per il Covid la sua famiglia non può vederla ormai da molti giorni. Per poter ricostruire la mano di Michelle è stata avviata una raccolta fondi online. Un'azienda ha infatti stimato che per ogni mano serviranno circa 36 mila euro e comunque le protesi andranno cambiate ogni 5 anni. I suoi cari sono spaventati da come potrà reagire a questa mutilazione, per questo stanno facendo il possibile affinché possa permettersi l'intervento chirurgico.

