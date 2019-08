Il cane domestico le lecca il braccio, qualche giorno dopo i medici amputano mani e piedi

Venerdì 2 Agosto 2019, 16:35

Ile qualche settimana dopo la padrona èMarie Trainer, dell'Ohio, è sempre stata un'amante degli animali, ma è rimasta vittima di un terribile incidente proprio legato al suo cagnolone domestico.L'animale hache non ha fatto caso a unpresente sulla cute. Dopo qualche giorno ha iniziato ad avere dei sintomi simili a quelli dell'influenza, fino a quando non è andata in coma. Il marito notando che era priva di sensi sul divano ha chiamato i soccorsi, in ospedale le è stata diagnosticata la sepsi ed è stato comunicato che avrebbero dovuto procedere con l'amputazione delle mani e dei piedi per poterle salvare la vita.La causa dell'è stata un, unche si trova comunemente nella saliva dei cani. Può essere trasmesso da un morso o dal contatto con la saliva con una ferita aperta e provoca grossi coaguli di sangue che limitano il flusso sanguigno intorno al corpo, portando alla necrosi e alla cancrena. La coppia non ha alcuna intenzione di allontanare i cani, come riporta anche Metro , consapevole che si è trattato solo di una svista, di una terribile fatalità. La donna ha confessato di amare ancora profondamente i suoi animali e ha avviato una raccolta di fondi online per potersi pagare le protesi degli arti mancanti.