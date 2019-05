Cane disabile salva un neonato sepolto vivo dalla madre 15enne

Venerdì 17 Maggio 2019, 21:13

Unappena nato e diventa un eroe. Il dolce Ping Pong è un cane disabile che vive nella comunità Tha Talat di Korat, in Thailandia. Qualche giorno fa il cagnolone ha salvato la vita a un neonato che era statodi appena 15 anni.Alcuni agricoltori hanno notato che il cane annusava in modo insistente in un punto e ha iniziato a scavare. Il suo atteggiamento era tipico di chi ha trovato qualche cosa, così si sono avvicinati per capire meglio di cosa si trattasse. I passanti hanno aiutato l'animale a scavare fino a quando non hanno trovato il piccolo avvolto dalla terra. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi per il neonato ed è scattata la denuncia, come riporta anche il Mirror. La polizia ha fermato e arrestato la madre della vittima, una ragazza di 15 anni che ha ammesso di aver sepolto il figlio perché spaventata all'idea di come avrebbero potuto reagire i suoi genitori. L'adolescente era convinta che l'avrebbero picchiata per essere rimasta incinta, così ha cercato di far sparire le prove. Fortunatamente il bambino sta bene e la famiglia della giovane ha detto che si prenderà cura di lui.Intanto però Ping Pong è diventato un vero eroe. Da sempre amato da tutta la comunità per il suo temperamento docile e la sua attenzione al prossimo, ora è una vera e propria mascotte, con orgoglio del suo padrone che lo ha salvato dopo un terribile incidente che ha reso anche il povero cagnolone invalido.