Ilnon mollava la presa, così ha dovuto, letteralmente, l'di appena, dalle fauci dell'animale. Aston Coombes, 21 anni di Manchester, ha raccontato di come suo figlio Mackenzie abbia subito una violenta aggressione da un cane in strada mentre stavano tornando a casa da una passeggiata.«Ero con mia sorella e lei ha chiesto al padrone se era amichevole. Ma poi, quando stavamo andando via, l’ha sguinzagliato sulla strada principale ed è saltato su Mackenzie buttandolo a terra», così ha raccontato la donna al Daily Mail . A quel punto hanno fatto di tutto per separare l'animale dal bambino, notando che il proprietario del cane nel frattempo era fuggito via. Per diversi minuti il cane ha tenuto la testa del bambino tra le sue fauci e, temendo il peggio, la mamma ha lettaralmente strappato via il bambino causandogli una lesione profonda.Subito dopo il piccolo è stato portato in ospedale dove i medici, inizialmente, gli hanno messo alcuni punti, ma dopo qualche ora hanno stabilito che era invece necessario un intervento e hanno trasferito il bambino presso un altro ospedale. Il piccolo è in fase di guarigione ma è ancora profondamente scioccato, la mamma ha subito sporto denuncia ma non si conosce di chi sia il cane, di cui si sono perse le tracce subito dopo l'aggressione. Fino a quando non si sapranno le generalità del proprietario la polizia ha fatto sapere che non potrà procedere in alcun modo.