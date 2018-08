Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La mamma, per farle coraggio, si era rasata i capelli a zero come. Perché, una bimba di sette anni, in un lunghissimo ha affrontato un ciclo di 35 sedute di, ha perso i capelli biondi che ha donato ai passerotti perché ne facessoro nidi e oradi Chester, nel nord dell'Inghilterra, è pronta a tornare a scuola. La battaglia contro ildi questa bimba è divenuta l'esempio più forte per dare speranza a tanti altri bambini malati di tumore.«Mi piace disegnare a scuola, amo conigli e unicorni» ha detto la bambina al Mirror mentre stava preparando la cartella e l'astuccio sotto gli occhi dei genitori Jenny e Tom che in questi ultimi mesi hanno fatto di tutto per alleviare le difficoltà di loro figlia. La mamma Jenny, aderendo a una campagna di sensibilizzazione, si è anche rasata a zero la testa per essere simile alla sua piccola che nel frattempo aveva avuto un'idea magnifica: via via che le cadevano i capelli, lasciava bene in vista in giardino le ciocche bionde. E i passerotti e i piccoli merli li raccoglievano per intrecciarli con la paglia e gli arbusti durante la costruzione dei nidi nelle siepi e negli alberi. Che meraviglia quei nidi con i riflessi dorati.Mamma Jenny e papà Tom avevano avvertito la loro piccola della perdita dei capelli e non era stato facile per loro vedere le lacrime che le rigavano il viso.Ma ora che tutto sembra superato e che Sren tornerà a scuola la famiglia di Chester si è scoperta più forte.