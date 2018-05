donne morte, centinaia di migliaia di diagnosi mancate . È lo scandalo che sta scuotendo il Regno Unito, dopo che il Segretario di Stato per la Salute del Regno Unito, Jeremy Hunt - l’equivalente del nostro Ministro della Sanità - ha annunciato un’inchiesta indipendente sul monitoraggio del cancro al seno nel Paese. L'ennesimo episodio per un settore, quello sanitario inglese, prostrato da un decennio di tagli di risorse di bilancio e di personale imposti dalle politiche di austerità.



Nel mirino sono finite le mammografie programmate. Il sistema sanitario nazionale britannico monitora infatti tutte le donne tra i 50 e i 70 anni, programmando dei testi ogni tre anni per evitare eventualmente diagnosi ritardate su eventuali tumori, e per intervenire in tempo. Queste donne avrebbero dovuto essere informate con una lettera, ricevuta la quale dovevano recarsi a fare gli esami necessari. Un errore informatico risalente al 2009, però, ha causato quello che a Londra è adesso un grattacapo enorme: ben 450mila pazienti infatti non avrebbero ricevuto nulla, e 270 di esse nel frattempo hanno perso la vita a causa di quei mancati test.



tra quelle donne ce ne sono certamente tante che sarebbero ancora vive, se questo non fosse successo

. Il segretario ha rivelato alla Camera dei Comuni che le donne che non hanno saputo di dover effettuare le mammografie sono tra i 68 e i 71 anni, l’età più a rischio:

È un grave errore del programma di monitoraggio

ha detto, scusandosi

con tutto il cuore e senza riserve per le sofferenze causate

.



Si calcola che il tragico errore abbia penalizzato dal 2009 in poi 300.000 donne tuttora in vita e altre 150.000 che nel frattempo sono morte. Le donne sopravvissute saranno contattate e visitate entro la fine di questo mese. Per le pazienti che hanno invece perso la vita a causa di un cancro al seno, si aprono adesso le porte per un probabile risarcimento:

Sappiamo che questa rivelazione sarà terribile per alcune famiglie

, ha concluso Hunt, che ha attribuito le responsabilità alla struttura amministrativa del sistema sanitario. Dal canto suo, il leader laburista Jeremy Corbyn ha attaccato la premier Theresa May e le politiche dei tories sulla sanità per i disservizi e le attese crescenti, accuse a cui May ha risposto rivendicando al suo governo attuale d'aver riaumentato nell'ultimo anno alcuni fondi.