Aveva un, molto comune tra i bimbi di 4 anni soggetti ai malanni di stagione. Così la mamma per un po' non si preoccupa. Pensa che sia una una banale congiuntivite, dovuta alMa l'occhietto non guarisce e il viso del piccolo inizia a gonfiarsi. A quel punto i genitori entrano in allarme e portano il figlioletto dall'oculista, lì la scoperta choc: si tratta diLa vicenda si è svolta a Tewkesbury, nel Regno Unito. Come riporta il Mirror , Harri, questo il nome del bimbo, prima della terribile diagnosi era felice e spensierato come al solito. Per questo mamma Carly, 33 anni, non avrebbe mai pensato a una patologia così grave. Al bimbo è stato diagnosticato il, una forma rara di cancro alle ossa. Il bimbo è stato subito sottoposto a trattamenti estenuanti di chemioterapia. Poi il piccolo è volato negli Stati Uniti, dove è stato sottoposto a un, con una radioterapia che utilizzae non i raggi X. Mamma Carly e papà James, un meccanico 30enne, sono stati aiutati dagli amici che hanno raccolto quasiper il trattamento negli Usa.Dopo 9 mesi di cure, il piccolo Harri ora è in convalescenza e mamma Carly ha deciso di condividere la storia del loro calvario per sensibilizzare gli altri genitori al pericolo di questa malattia rara e silenziosa. «È stato duro vederlo mentre lo torturavano - avrebbe affermato Carly - anche se era per il suo bene.Pensi sempre - conclude - che non accadrà mai a tuo figlio. Invito tutte le mamme a fare attenzione ai».