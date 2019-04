La neonata che sconfigge il cancro: «La sua forza oltre la medicina». La piccola Molly commuove il mondo

Ultimo aggiornamento: 17:04

È stata soprannominata Molly strong,: il motivo? Semplice: a soli cinque mesi di età, ha combattuto e vinto una battaglia difficilissima, quella. La sua storia ha già commosso il mondo intero: questa piccola eroina si chiamae vive negli Stati Uniti, nel Kentucky.Dopo che ad appena 5 mesi le è stato diagnosticato un neuroblastoma al quarto stadio, Molly non si è arresa: ha affrontato ben 15 mesi di terapia, compresi cinque mesi di chemioterapia, e alla fine ce l’ha fatta, è guarita e ha sconfitto il male. «L’ho abbracciata forte per cinque minuti», ha raccontato mamma Chelsea ai media statunitensi che hanno parlato della sua storia.«Quando si cura il neuroblastoma le cure sono molto aggressive - ha spiegato la mamma - dopo ogni trattamento era normale che perdesse tutte le energie per qualche giorno. Eppure nonostante questo, era lì che voleva giocare». Quella forza che la portava a svagarsi e a giocare, per la famiglia, «va oltre la medicina».La sua immagine con un piccolo cartello “I am in remission”, in un video in cui la bimba e la sua famiglia ringraziano tutti per il supporto, ha già fatto il giro del web: Molly la forte ha perso l’udito, ma sta tornando ad una vita normale. «È una bimba scatenata e piena di energia, non sta mai ferma», ha raccontato la mamma. «Non penso che le persone si rendano conto quanto sia difficile passare un’esperienza del genere».