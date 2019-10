Va in visita a un museo e scopre di avere un tumore al seno: ecco cosa è accaduto

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 16:38

Va a fare unae si salva la vita. Una donna didurante una visita al museo, notando che qualcosa non andava ha potuto avere una diagnosi precoce e curare per tempo e in modo efficace la malattia che l'ha colpita.La signora Ball Gill, di Slough nel Berkshire, era in visita alla Camera Obscura e World of Illusions, quando è andata in una stanza dove venivano riprese immagini con una termocamera. Il frame che la riguardava mostrava una strana macchia nel seno. «Con la mia famiglia abbiamo subito pensato che c'era qualcosa di strano, perché nessun altra persona presente aveva macchie rosse in quell'area», ha spiegato la donna al Mirror. Qualche giorno dopo ha cercato su Google il significato di quello che era accaduto e ha visto delle ricerche relative alla possibile presenza di un tumore, così ha deciso di rivolgersi a un medico. Il dottore ha diagnosticato il cancro, in una forma precoce, la donna sarà operata ma la diagnosi precoce fa ben sperare. Ball ha ringraziato il museo, raccontando la sua storia e il direttore si è detto commosso per quello che è accaduto, augurando alla 41enne una pronta guarigione e tanta fortuna.