Malata terminale di cancro, 31enne si sposa in ospedale e muore 24 ore dopo

Venerdì 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il suo più grande desiderio era il, ma purtoppo si è resa presto conto che non avrebbe potuto realizzarlo, almeno non nel modo in cui avrebbe voluto, così ha deciso di farlo nell'unica maniera possibile, ovvero in ospedale.Heather Rebeccah Mosher era ricoverata a causa di una forma molto aggressiva di cancro e i medici le avevano dato, ormai, pochi giorni. Per questo motivo ha voluto dire "sì" al suo fidanzato nella cappella dell'ospedale per morire 24 ore dopo le sue nozze. La 31enne di Hartford, Connecticut, ha combattuto con tutte le sue forze contro la malattia, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, così ha organizzato in poco tempo le sue nozze con Dave in ospedale.Nonostante la sua condizione ha curato tutto nei minimi dettagli: fiori, musica e un bellissimo abito. La famiglia e gli amici più cari le sono stati vicini nel giorno più bello della sua vita che però, purtroppo, è stato anche l'ultimo. Tutti commossi alla cerimonia, hanno postato le foto cruciali del "sì" su Facebook salutando per l'ultima volta la loro Heather.