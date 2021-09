Le sbagliano diagnosi per due volte, poi scoprono che è un cancro: Gemma, 28 anni, muore dopo pochi mesi

«È solo grasso, non è certamente un cancro»: è stata questa la diagnosi sbagliata che ha portato alla morte la giovane Gemma Malins, 28 anni, insegnante della Nuova Zelanda. Per due volte, un dottore le ha esaminato le grosse protuberanze che ha improvvisamente notato su gambe e piedi, senza darle il vero esito, ossia un cancro, emerso dopo anni grazie alla diagnosi effettuata da un altro medico.

Come riporta il The sun, Gemma ha dichiarato al NZ Herald quanto detto dal dottore durante la sua prima visita: non doveva preoccuparsi della protuberanza sotto la pelle, perchè era solo un «accumulo di grasso».

E ha conitnuato: «Sono tornata tre mesi dopo, quando era diventata grande quanto una pallina da tennis. Un'altra mi era cresciuta sul petto». Anche in questo caso il medico ha fatto una diagnosi sbagliata, finchè Gemma si è rivolta a un altro dottore un anno dopo. Lì, la triste diagnosi corretta: dopo una biopsia, le è stato diagnosticato un melanoma metastatico che si era già diffuso in tutto il suo corpo, anche nel cervello e nei polmoni.

Sebbene sia stata immediatamente indirizzata a uno specialista del cancro, la 28enne ha dovuto aspettare altri tre mesi per il trattamento perché non aveva un'assicurazione sanitaria in Nuova Zelanda. Nonostante la grave notizia, Gemma e il suo fidanzato Brandon, definito "anima gemella", hanno deciso di sposarsi poco dopo la diagnosi: un matrimonio improvvisato in due settimane. Prima di ammalarsi, la coppia aveva pianificato tutta la loro vita, volevano avere figli e costruirsi un futuro insieme.

Per ottenere l'immunoterapia finanziata privatamente, la famiglia e gli amici di Gemma hanno raccolto fondi attraverso una piattaforma di donazioni online. Tuttavia, questo non ha funzionato come previsto. Dopo che la salute di Gemma si è stabilizzata per 12 mesi, il cancro ha ricominciato a diffondersi. Brandon ha scritto un appello sulla pagina delle donazioni online: «Dopo aver sperato che una nuova immunoterapia da $ 20.000 avrebbe funzionato, all'inizio di giugno ci è stato detto che Gemma aveva solo pochi mesi di vita perché stava seguendo il nuovo e costoso trattamento Ci sono nuovi melanomi nel suo cervello , collo e polmoni, altri nel suo stomaco sono cresciuti, e altri ancora non rispondono».

Lo sposo ha chiesto più donazioni in modo che Gemma potesse fare almeno qualche altra cosa scritta nella sua lista delle cose da fare prima di morire. E così è stato: ha fatto altri viaggi con suo marito, ha visto la neve, ha fatto un giro in elicottero e ha cavalcato per la prima volta un cavallo.

Due anni e mezzo dopo la diagnosi errata, Gemma è morta. Il marito Brandon la ricorda sulla pagina della petizione onlie come «l'amore e la luce nel mio mondo».

