Per i medici «solo un raffreddore», ma aveva il cancro: l'incubo di una ragazza di 27 anni

ha 27 anni e la sua drammatica storia ha sconvolto gli Stati Uniti: ne parlano oggi i media americani e il tabloid britannico Daily Mail, che raccontano come la ragazza, che soffriva di una strana tosse, sia stata mandata a casa tre volte dai medici senza analisi approfondite, con laNella primavera del 2018, poco più di un anno fa, Meagan si sottopose adche non portarono a nulla di fatto: ma le sue condizioni continuavano a peggiorare. Così in estate decise di insistere per avere esami più accurati, ed ebbe ragione: la Tac evidenziò undi ben 13 centimetri. Lì è iniziata la chemioterapia e la sua battaglia contro il cancro.«La prima volta mi dissero che era un raffreddore, la seconda che poteva essere allergia, la terza parlarono di bronchite -- Mi diedero degli antibiotici ma stavo sempre peggio». La diagnosi definitiva parla di: «Per fortuna mi hanno spiegato che è una delle patologie più facilmente curabili - aggiunge la giovane - ma è stato comunque un inferno. Non riuscivo a respirare bene, dovevo passare le giornate attaccata all’ossigeno, sono dimagrita tantissimo, ho perso i capelli e ho dovuto tagliarli a zero». La giovane non è ancora guarita, ma, col sostegno della sua famiglia e con il sorriso sulle labbra.