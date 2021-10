Vulcano Canarie, terremoto a La Palma dopo l'eruzione: rischio ulteriori violente scosse

Scossa di terremoto a La Palma, una delle Canarie, isole spagnole al largo della costa africana nord-occidentale. In seguito all'eruzione del vulcano, una scossa di magnitudo 4.8 è registrata oggi pomeriggio all'altezza della località di Villa de Mazo, a 34 chilometri di profondità, secondo l'Istituto Geografico Nazionale. Il sisma è stato avvertito almeno in alte tre isole dell'arcipelago spagnolo (Tenerife, El Hierro e La Gomera). A riportarlo è stata l'agenzia di stampa Efe.

A La Palma si registra attività sismica legata all'eruzione vulcanica già da prima dell'inizio di questo fenomeno naturale, avvenuto il 19 settembre. La maggior parte delle scosse si concentra in una zona del sud-est dell'isola a profondità medie o alte. La più alta registrata sinora è stata di magnitudo 4.9. I responsabili del piano d'emergenza per l'eruzione non escludano che possano esserci altre scosse, anche più intense.

🔴 Si vives en #LaPalma o en otra isla del archipiélago canario y has sentido el terremoto de ayer a las 22:48 hora local ocurrido en Villa de #Mazo de 4.8 mbLg e intensidad V, por favor, rellena nuestro cuestionario macrosísmico 👉 https://t.co/g1nE8jk52s#IGNSpain #Terremotos pic.twitter.com/BvhS0ygWiK — IGN-CNIG (@IGNSpain) October 20, 2021

