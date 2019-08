Vasto incendio alle Canarie, evacuate mille persone

Un importante incendio si è sviluppato nei monti dell'isola spagnola di Gran Canaria, minacciando in particolare le località di Tejeda, Artenara e Galdar, dove decine di persone sono state trasferite e messe in salvo, secondo quanto riferito su twitter dai servizi di emergenza delle isole Canarie. Secondo le squadre impegnate a combattere l'incendio - anche con l'ausilio di aerei ed elicotteri - la zona colpita si estenderebbe su una superficie di mille ettari. Non si esclude la possibilità che le fiamme - scoppiate sabato vicino Artenara - siano divampate a seguito di alcuni lavori di saldatura eseguiti da un 55enne, attualmente ascoltato dalla Guardia Civil, scrive La Vanguardia.

#IFArtenara ➡️Actualización 13:00 h

Carreteras cortadas:

❌GC- 210 Tejeda a Artenara desde pk 0 a 6

❌GC-21 Cruce los garajes - fin de vía

❌GC-150 Cruz de Tejeda a Pinos de Gáldar

❌GC-220 Fagajesto en pk 13

❌GC-702 cruce GC-70 al cruce GC-220



📹Así se ve la zona desde el aire pic.twitter.com/cN4Yqlk2EH — Carreteras GC (@CarreterasGC) August 11, 2019

Domenica 11 Agosto 2019, 16:40

