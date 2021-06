Canada, scoperte altre 182 tombe di nativi vicino a un'ex scuola: tante sono di bambini

Altre 182 tombe senza nome, tante di bambini nativi tra i 7 e i 15 anni strappati alle loro famiglie, sono state scoperte vicino ad una terza scuola residenziale indigena in Canada, dove nelle scorse settimane sono state svelate altre centinaia di sepolture anonime. Lo ha annunciato una tribù locale. Gli esperti hanno utilizzato un radar a penetrazione del suolo per localizzare quelli che si ritiene siano i resti di alunni presso l'ex scuola missionaria di St Eugene vicino a Cranbrook, nella Columbia Britannica.

Il ritrovamento annunciato dalla Lower Kootenay Band, una tribù dell'omonima regione, fa seguito alla scoperta dei resti di 215 bambini in tombe anonime presso l'ex scuola residenziale indiana Kamloops nella Columbia Britannica a maggio e altre 751 tombe anonime in un'altra scuola a Marieval nel Saskatchewan la scorsa settimana. La Lower Kootenay Band ha condotto le ricerche nel sito di Cranbrook, dove la Chiesa cattolica ha gestito una scuola per conto del governo federale dal 1912 fino all'inizio degli anni '70. Si ritiene che siano i resti di membri di tribù della nazione Ktunaxa, che comprende il Basso Kootenay e altre comunità vicine.

Fino agli anni '90, circa 150.000 giovani nativi, Inuit e Metis sono stati trasferiti con la forza in 139 di queste scuole residenziali, dove gli studenti sono stati abusati fisicamente e sessualmente da presidi e insegnanti che li hanno privati ;;della loro cultura e lingua. Più di 4.000 sono morti di malattie e abbandono secondo una commissione d'inchiesta che ha concluso che il Canada ha commesso un «genocidio culturale». Venerdì scorso, il primo ministro Justin Trudeau si è scusato per la «dannosa politica del governo» volta all' assimilazione della cultura nativa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 23:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA