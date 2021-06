Canada, caldo record: le temperature sfiorano i 50°C, almeno 233 morti

Caldo record in Canada. Nella giornata di ieri, a Vancouver si sono sfiorati i 50 gradi e sono centinaia le vittime nel giro di pochi giorni, secondo i bilanci ufficiali.

Leggi anche > Temperature da record, Greta Thunberg su Twitter: «L’ondata di caldo è appena iniziata»

La temperatura più alta, nella giornata di ieri, è stata registrata a Lytton, un piccolo centro a Nord-Est di Vancouver: qui il termometro ha toccato i 49,5°C. In tutto il Canada, negli ultimi tre giorni, le temperature hanno raggiunto, quando non superato, i 45°C. Un'ondata di calore che non lascia scampo e che sta mietendo moltissime vittime: la Reuters, riportando fonti ufficiali, segnala che da venerdì a oggi sono stati 233 i morti per il caldo. Ed il bilancio, ancora provvisorio, è destinato ad aggravarsi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA